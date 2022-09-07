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7 сентября, 20:52

«Наполи» — «Ливерпуль»: Кварацхелия в старте команды на матч Лиги чемпионов

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Наполи» примет на своем поле «Ливерпуль» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Наполи»: Мерет, Оливера, Ррахмани, Ким, Ди Лоренцо, Замбо-Ангисса, Лоботка, Кварацхелия, Зелиньски, Политано, Осимхен.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Милнер, Фабиньо, Эллиотт, Салах, Фирмино, Диас.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Группа A
07 сент, 22:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
4:1
Ливерпуль

Хвича Кварацхелия
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Наполи
0
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