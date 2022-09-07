«Наполи» — «Ливерпуль»: Кварацхелия в старте команды на матч Лиги чемпионов

«Наполи» примет на своем поле «Ливерпуль» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Наполи»: Мерет, Оливера, Ррахмани, Ким, Ди Лоренцо, Замбо-Ангисса, Лоботка, Кварацхелия, Зелиньски, Политано, Осимхен.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Милнер, Фабиньо, Эллиотт, Салах, Фирмино, Диас.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.