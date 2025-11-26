«Наполи» победил «Карабах» в Лиге чемпионов

«Наполи» одержал победу над «Карабахом» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:0. Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

Счет на 65-й минуте открыл Скотт Мактоминей. На 72-й минуте хозяева увеличили преимущество после автогола Марко Янковича.

Нападающий итальянской команды Расмус Хейлунн на 56-й минуте не смог реализовать пенальти.

В начале второго тайма игра была остановлена на несколько минут из-за травмы защитника «Карабаха» Кевина Медины. Футболист потерял сознание после удара мячом в голову.

После этой игры «Карабах» с 7 очками опустился на 16-ю строчку в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Наполи» (7 баллов) занимает 18-е место.