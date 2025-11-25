«Наполи» примет «Карабах» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 25 ноября. Игра пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Неаполе и всего игрового дня Лиги чемпионов. Следить за основными событиями и результатом игры «Наполи» — «Карабах» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по платной подписке. Платформа также проведет перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты игр вечера в одном окне).

В четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов «Наполи» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (0:0), «Карабах» — с «Челси» (2:2).