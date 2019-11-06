«Наполи» и «Зальцбург» сыграли вничью

«Наполи» и «Зальцбург» не выявили победителя в матче 4-го тура Лиги чемпионов (1:1). Команды обменялись голами в первом тайме, а во втором — обошлись без голов.

Лига чемпионов

Группа E

4-й тур

«Наполи» (Италия) — «Зальцбург» (Австрия) — 1:1 (1:1)

Голы: Холанн, 11 — с пенальти (0:1). Лосано, 44 (1:1).

«Наполи»: Мерет, Мариу Руй (Луперто, 46), Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски, Руис, Кальехон, Мертенс (Милик, 73), Инсинье, Лосано (Льоренте, 86).

«Зальцбург»: Коронел, Ульмер, Вебер, Онгене, Понграчич (Мвепу, 46), Кристенсен, Юнузович, Собослои, Минамино (Ашимеру, 61), Хван Хи Чхан, Холанн (Дака, 75).

Предупреждения: Онгене, 4. Зелиньски, 27. Понграчич, 37.

Судья: Марчиняк (Польша).

5 ноября. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».

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