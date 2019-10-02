«Наполи» и «Генк» сыграли вничью
В матче группового этапа Лиги чемпионов «Генк» принимал «Наполи». Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0.
Лига чемпионов
Группа E
«Генк» (Бельгия) — «Наполи» (Италия) — 0:0
«Генк» (Бельгия): Куке, Уронен, Лукуми, Мехле, Куэста, Хрошовски, Берге, Хаджи (Хейнен, 90+2), Бонгонда (Пэйнтсил, 89), Саматта, Ито.
«Наполи» (Италия): Мерет, Манолас, Мариу Руй (Малькюи, 33), Кулибали, Ди Лоренцо, Аллан, Эльмас (Мертенс, 58), Руис, Кальехон, Милик (Льоренте, 72), Лосано.
Предупреждения: Ито, 50. Милик, 65. Руис, 78.
Судья: Ковач (Румыния).
2 октября. Генк. Стадион «Люминус Арена».
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