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«Наполи» и «Генк» сыграли вничью

21:46
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В матче группового этапа Лиги чемпионов «Генк» принимал «Наполи». Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Лига чемпионов

Группа E

«Генк» (Бельгия) — «Наполи» (Италия) — 0:0

«Генк» (Бельгия): Куке, Уронен, Лукуми, Мехле, Куэста, Хрошовски, Берге, Хаджи (Хейнен, 90+2), Бонгонда (Пэйнтсил, 89), Саматта, Ито.

«Наполи» (Италия): Мерет, Манолас, Мариу Руй (Малькюи, 33), Кулибали, Ди Лоренцо, Аллан, Эльмас (Мертенс, 58), Руис, Кальехон, Милик (Льоренте, 72), Лосано.

Предупреждения: Ито, 50. Милик, 65. Руис, 78.

Судья: Ковач (Румыния).

2 октября. Генк. Стадион «Люминус Арена».

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2019-2020/groups/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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