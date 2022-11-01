«Наполи» и «Бавария» могут установить рекорд Лиги чемпионов

«Наполи» и «Бавария» близки к тому, чтобы выиграть все 6 матчей группового турнира Лиги чемпионов и установить рекорд еврокубка. У лидеров чемпионатов Италии и Германии по 5 побед в 5 матчах на данном этапе турнира.

Ранее такой результат показывали: «Милан» сезона-1992/93, «ПСЖ» сезона-1994/95, «Спартак» сезона-1995/96, «Барселона» сезона-2002/03, «Реал» сезонов-2011/12 и 2014/15, «Аякс» в 2021/22, «Ливерпуль» в 2021/22.

К слову, «Бавария» уже заканчивала групповой турнир ЛЧ с 6 победами в 6 матчах в сезонах-2019/20 и 2021/22 и может стать первым клубом с тремя такими сезонами.