«Наполи» — «Челси»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Челси» на матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало — в 23.00 по московскому времени.

»Наполи»: Мерет, Оливера, Жуан Жезус, Буонджорно, Ди Лоренцо, Спинаццола, Мактоминей, Лоботка, Эльмас, Вергара, Хейлунн.

»Челси»: Санчес, Кукурелья, Фофана, Джеймс, Гюсто, Андрей Сантос, Кайседо, Педру Нету, Фернандес, Эстевао, Жоао Педро.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов.