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«Наполи» — «Барселона»: Месси получил желтую карточку за фол на вратаре

00:31
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил предупреждение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Главный арбитра встречи Феликс Брых показал аргентинцу желтую карточку за фол на вратаре Давиде Оспине?.

Наполи — Барселона

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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