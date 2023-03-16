«Наполи» разгромил «Айнтрахт» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Наполи» переиграл «Айнтрахт» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 3:0. Встреча прошла на стадионе имени Марадоны в Неаполе.

В конце первого тайма нападающий Виктор Осимхен открыл счет. В начале второй половины он оформил дубль. На 64-й минуте полузащитник Петр Зелиньски с пенальти довел счет до крупного.

В первом матче также выиграла итальянская команда (2:0), поэтому вышла в четвертьфинал. Следующий соперник «Наполи» определится по итогам жеребьевки 17 марта.