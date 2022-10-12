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12 октября, 18:54

«Наполи» — «Аякс»: стартовые составы. Кварацхелия выйдет с первых минут

Мария Гусева
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«Наполи» примет «Аякс» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Вингер хозяев Хвича Кварацхелия появится на поле с первых минут.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ким, Жезус, Оливера, Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Лосано, Кварацхелия, Распадори.

«Аякс»: Пасвер, Басси, Блинд, Тимбер, Санчес, Тейлор, Альварес, Классен, Бергвейн, Бергхейс, Кудус.

После трех туров «Наполи» лидирует в группе А, набрав 9 очков. «Аякс» занимает 3-е место с 3 очками.

Матч «Наполи» — «Аякс» состоится сегодня, 12 октября, начало — в 19.45 (мск).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры.

Лига чемпионов. Группа A
12 окт, 19:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
4:2
Аякс

Хвича Кварацхелия
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Аякс
ФК Наполи
1
0
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