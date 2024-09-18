Игрок «Ювентуса» Йылдыз — о своем голе в Лиге чемпионов: «Невероятный вечер, мурашки по коже»

Нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз поделился эмоциями от своего гола в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25 против ПСВ (3:1).

Он стал самым молодым автором гола «Ювентуса» в ЛЧ — 19 лет 136 дней. Йылдыз побил рекорд Алессандро Дель Пьеро (20 лет 308 дней).

«Тут и говорить нечего, это была фантастика. Такой гол в дебютном матче в Лиге чемпионов — Дель Пьеро был моим кумиром в детстве. Невероятный вечер, мурашки по коже. Лига чемпионов — это нечто особенное. Это была та игра, ради которой футболист живет. Это мечта — выступать на такой престижной арене», — приводит слова Йылдыза УЕФА.

«Ювентус» следующий матч в Лиге чемпионов проведет 2 октября против «Лейпцига». ПСВ днем ранее сыграет со «Спортингом».