Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос о том, что для него означает игра с партнером по мадридскому клубу Каримом Бензема.

«Бензема — лучший футболист в мире, — приводит слова Винисиуса Madridista Real. — Он всегда принимает лучшее решение, чтобы атака «Реала» завершилась голом. Я очень хорошо его понимаю и думаю, что мы хорошо играем вместе».

Также нападающий высказался об игре полузащитника «Реала» Тони Крооса.

«Кроос — феномен. Тони обладает длинным пасом и особым видением игры. Все, что должно происходить на поле, происходит потому, что он это знает. На тренировках у нас образовалась очень хорошая связь, мы очень хорошо узнали друг друга, вы можете заметить это в матчах», — сказал он.

Сегодня, 9 марта, «Реал» встретится с «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабео» в Мадриде. Игра начнется в 23.00 по московскому времени. Первый прошел в Париже и завершился со счетом 1:0 в пользу парижан.