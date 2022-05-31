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Винисиус признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов сезона-2021/22

Карен Саркисян
Корреспондент
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УЕФА признал нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора лучшим молодым игроком Лиги чемпионов сезона-2021/22.

В прошедшем розыгрыше турнира 21-летний бразилец провел 13 матчей, забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач.

Нападающий стал автором победного гола в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).

В сезоне-2021/22 Винисиус забил 22 мяча и отдал 20 результативных передач в 52 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/0275-15465014cfaf-b4d5f6398256-1000--karim-benzema-named-2021-22-uefa-champions-league-player-of-the/
Винисиус Жуниор
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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