Винисиус признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов сезона-2021/22

УЕФА признал нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора лучшим молодым игроком Лиги чемпионов сезона-2021/22.

В прошедшем розыгрыше турнира 21-летний бразилец провел 13 матчей, забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач.

Нападающий стал автором победного гола в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).

В сезоне-2021/22 Винисиус забил 22 мяча и отдал 20 результативных передач в 52 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.