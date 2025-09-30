Мбаппе — о победе над «Кайратом»: «Реал» был хорош, но мы никогда не забудем матч с «Атлетико»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал победу над «Кайратом» (5:0) в матче общего этапа Лиги чемпионов. Форвард в игре оформил хет-трик.

«Мы были хороши сегодня, но мы никогда не забудем того, что произошло в прошедшие выходные (поражение от «Атлетико» (2:5). — Прим. «СЭ»). Нам нужно стать намного лучше, нам нужно совершенствоваться. Для такого игрока, как я, когда у меня есть шанс забить 5 голов, мне нужно забивать 5 голов, а не 3. Я всегда хочу большего, вот почему этот клуб подписал со мной контракт. Я буду работать над тем, чтобы быть более эффективным», — приводит слова Мбаппе Madrid Zone.

«Реал» набрал 6 очков и вышел на первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Следующий матч на турнире испанская команда проведет 22 октября против «Ювентуса».