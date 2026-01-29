Мбаппе до трех голов сократил отставание от Рауля в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:4).

27-летний француз забил 67-й и 68-й голы в турнире. Он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов и отстает на 3 гола от экс-нападающего сливочных испанца Рауля, который располагается на пятой строчке с 71 забитым мячом. Рейтинг возглавляет португалец Криштиану Роналду (140 голов), вторым идет аргентинец Лионель Месси (129).

Мбаппе выступает за «Реал» с лета 2024 года. Ранее он также играл за «ПСЖ» и «Монако».