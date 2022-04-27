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Бензема — о паненке в матче с «Сити»: «Мой пенальти был хладнокровным»

Бензема высказался о пенальти паненкой в полуфинальном матче ЛЧ с «Манчестер Сити»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал свой пенальти паненкой в ворота «Манчестер Сити» (3:4) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Все вратари изучили мой пенальти, и мне пришлось его изменить. Мой пенальти в ворота «Сити» был хладнокровным», — приводит слова Бензема BT Sport.

Ответный матч между командами пройдет 4 мая в Мадриде. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Напомним, что 20 апреля в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» Бензема не забил два пенальти в течение семи минут (1:3). В полуфинале ЛЧ против «Сити» 34-летний француз реализовал 11-метровый удар.

В текущем сезоне форвард провел за «Реал» 41 матч и забил 41 гол.

Источник: https://twitter.com/btsportfootball/status/1519085301850910722?s=20&t=KRnk3zfT9gafkxeN4rUBuw
Карим Бензема
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