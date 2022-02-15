Бензема — о матче «ПСЖ» — «Реал»: «Любая команда может победить и выйти в финал»
Карим Бензема высказался о предстоящем матче «Реала» с «ПСЖ»
Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».
«Я долго восстанавливался, — приводит слова Бензема пресс-служба Лиги чемпионов. — Это особенный матч, потому что это Лига чемпионов. Любая команда может победить и выйти в финал».
Первый матч между «ПСЖ» и «Реалом» состоится сегодня, 15 февраля, в Париже. Ответная встреча пройдет 9 марта в Мадриде. Обе игры начнутся в 23.00 по московскому времени.
Напомним, что 34-летний француз, который из-за травмы подколенного сухожилия пропустил три последних матча, попал в заявку мадридского клуба на встречу с «ПСЖ».
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