Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Я долго восстанавливался, — приводит слова Бензема пресс-служба Лиги чемпионов. — Это особенный матч, потому что это Лига чемпионов. Любая команда может победить и выйти в финал».

Первый матч между «ПСЖ» и «Реалом» состоится сегодня, 15 февраля, в Париже. Ответная встреча пройдет 9 марта в Мадриде. Обе игры начнутся в 23.00 по московскому времени.

Напомним, что 34-летний француз, который из-за травмы подколенного сухожилия пропустил три последних матча, попал в заявку мадридского клуба на встречу с «ПСЖ».