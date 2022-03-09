Неймар: «Я никогда не был эгоистом. Если «ПСЖ» обыграет «Реал», а я не забью, это уже неважно»

Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Я никогда не был эгоистом, — приводит слова Неймара UOL со ссылкой на TNT Sports. — Я всегда играл ради партнеров по команде, потому что для меня значение имеют только победы. Если «ПСЖ» обыграет «Реал», а я не забью, это уже неважно. Я хочу уйти с поля, пройдя в четвертьфинал. Это главное».

Встреча «ПСЖ» с «Реалом» состоится сегодня, 9 марта. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабео» в Мадриде.

Первый матч прошел в Париже и завершился со счетом 1:0 в пользу парижской команды. Единственный мяч во встрече забил Килиан Мбаппе.