Окружение Неймара считает, что нападающий восстановится к матчу Лиги чемпионов с «Реалом»

Нападающий «ПСЖ» Неймар близок к восстановлению от повреждения

Нападающий «ПСЖ» Неймар близок к восстановлению от травмы, сообщает журналист Адриен Гренье со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, окружение 29-летнего бразильца считает, что он сможет восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом», который состоится 15 февраля.

Отмечается, что нападающий находится в образцовом ментальном состоянии.

В нынешнем сезоне Неймар забил три мяча и отметился тремя результативными передачами в 14 матчах за «ПСЖ».