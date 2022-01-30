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Сегодня, 14:36

Окружение Неймара считает, что нападающий восстановится к матчу Лиги чемпионов с «Реалом»

Нападающий «ПСЖ» Неймар близок к восстановлению от повреждения
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «ПСЖ» Неймар близок к восстановлению от травмы, сообщает журналист Адриен Гренье со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, окружение 29-летнего бразильца считает, что он сможет восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом», который состоится 15 февраля.

Отмечается, что нападающий находится в образцовом ментальном состоянии.

В нынешнем сезоне Неймар забил три мяча и отметился тремя результативными передачами в 14 матчах за «ПСЖ».

Источник: https://twitter.com/hadrien_grenier/status/1487507508231131139

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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