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5 октября, 22:31

Месси забил в 6-м матче подряд. В этих встречах на его счету 8 голов

Месси отличился в 6-м матче подряд
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Лионель Месси.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси открыл счет в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики».

Таким образом, форвард отличился в 6-м матче подряд. В этих встречах аргентинец забил 8 голов.

Ранее он забивал в ворота «Ниццы» и «Лиона» в чемпионате Франции. Также на счету Месси два дубля в составе сборной Аргентины в товарищеских матчах против Ямайки и Гондураса. Еще один гол пришелся в ворота «Маккаби» в ЛЧ.

Лионель Месси
Лига чемпионов УЕФА
Сборная Аргентины по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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