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7 сентября, 07:36

Мбаппе рассказал о своей новой роли в «ПСЖ»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:1) рассказал о своей новой роли в команде.

В прошедшей на стадионе «Парк де Пренс» в Париже встрече, 23-летний француз оформил дубль.

«У меня новая роль в команде, — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА. — Тренер хочет, чтобы я одновременно был в центре атаки, чтобы мог проникнуть за оборону, и чтобы был связующим звеном между Месси и Неймаром. Я пытаюсь как можно лучше приспособиться к своей новой роли, стараясь при этом что-то изменить».

В нынешнем сезоне нападающий забил 9 мячей в 6 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

После 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» с 0 баллов располагается на 3-й позиции.

Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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