Жиру — самый возрастной игрок, поучаствовавший в 3+ голах в матче ЛЧ с сезона-2003/04

Нападающий «Милана» Оливье Жиру отметился двумя голами и двумя результативными передачами в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (4:0).

Таким образом, форвард в возрасте 36 лет и 33 дней стал самым возрастным игроком, поучаствовавшим в 3+ голах в матче ЛЧ с сезона-2003/04, когда стала собираться подобная статистика.

В этом сезоне на счету француза 17 матчей за «Милан» во всех турнирах, 8 голов и 4 результативные передачи.