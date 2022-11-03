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Жиру — самый возрастной игрок, поучаствовавший в 3+ голах в матче ЛЧ с сезона-2003/04

Руслан Минаев
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Нападающий «Милана» Оливье Жиру отметился двумя голами и двумя результативными передачами в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (4:0).

Таким образом, форвард в возрасте 36 лет и 33 дней стал самым возрастным игроком, поучаствовавшим в 3+ голах в матче ЛЧ с сезона-2003/04, когда стала собираться подобная статистика.

В этом сезоне на счету француза 17 матчей за «Милан» во всех турнирах, 8 голов и 4 результативные передачи.

Оливье Жиру
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