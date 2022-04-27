Нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал победу над «Реалом» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Также он добавил, что команды показали великолепный футбол.

«Для зрителей, очевидно, это был великолепный футбол. Знаем, что, если в каких-то зонах теряешь мяч, тебя накажут. Вот над чем нам нужно работать. Временами шла игра на встречных курсах. У нас были шансы досрочно дожать мадридцев, и в таких играх подобный шанс необходимо использовать», — цитирует пресс-служба УЕФА Фодена.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.