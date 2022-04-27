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«У нас были шансы досрочно дожать мадридцев». Фоден — о победе над «Реалом»

Нападающий «Манчестер Сити» Фоден прокомментировал победу над «Реалом»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал победу над «Реалом» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Также он добавил, что команды показали великолепный футбол.

«Для зрителей, очевидно, это был великолепный футбол. Знаем, что, если в каких-то зонах теряешь мяч, тебя накажут. Вот над чем нам нужно работать. Временами шла игра на встречных курсах. У нас были шансы досрочно дожать мадридцев, и в таких играх подобный шанс необходимо использовать», — цитирует пресс-служба УЕФА Фодена.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034662--man-city-vs-real-madrid/
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