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Нападающий «Мальме»: «Всем известны сильные качества Дзюбы»

18:23
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Нападающий «Мальме» Антонио Чолак рассказал о подготовке к матчу 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита».

— Ваши одноклубники Анел Ахмедходжич и Мартин Ольссон выделяли в составе «Зенита» Артема Дзюбу. А вы кого из игроков считаете самым опасным и почему?

— Мы играем против «Зенита». Это лидер чемпионата России, он регулярно играет в Лиге чемпионов. В составе соперника есть Ловрен, мой друг. Я всегда слежу за своим другом, знаю и других сильных игроков. Всем известны сильные качества Дзюбы, бразильских футболистов, Ракицкого... В целом, «Зенит» очень тяжелая команда, против которой сложно играть. Мы анализируем игру соперника и пытаемся подловить на ошибках, которые он может сделать.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между российским «Зенитом» и шведским «Мальме» пройдет 29 сентября в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 19.45 (мск).

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Гоша Чернов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры