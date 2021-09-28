Нападающий «Мальме»: «Всем известны сильные качества Дзюбы»

Нападающий «Мальме» Антонио Чолак рассказал о подготовке к матчу 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита».

— Ваши одноклубники Анел Ахмедходжич и Мартин Ольссон выделяли в составе «Зенита» Артема Дзюбу. А вы кого из игроков считаете самым опасным и почему?

— Мы играем против «Зенита». Это лидер чемпионата России, он регулярно играет в Лиге чемпионов. В составе соперника есть Ловрен, мой друг. Я всегда слежу за своим другом, знаю и других сильных игроков. Всем известны сильные качества Дзюбы, бразильских футболистов, Ракицкого... В целом, «Зенит» очень тяжелая команда, против которой сложно играть. Мы анализируем игру соперника и пытаемся подловить на ошибках, которые он может сделать.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между российским «Зенитом» и шведским «Мальме» пройдет 29 сентября в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 19.45 (мск).