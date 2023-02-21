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21 февраля, 23:19

Нападающий «Ливерпуля» Салах забил гол после грубой ошибки голкипера «Реала» Куртуа

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал автором гола в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Он отличился на 14-й минуте первого тайма — 2:0.

Египетский форвард воспользовался грубой ошибкой голкипера мадридцев Тибо Куртуа. Бельгийский вратарь неудачно обработал мяв в своей штрафной, которой отскочил к Салаху. Форвард сразу же переправил его в ворота.

Отметим, что в моменте с первым голом в ворота «красных» Салах выступил в роли ассистента.

Лига чемпионов. 1/8 финала
21 февр, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Реал
Мохамед Салах
Тибо Куртуа
ФК Ливерпуль
ФК Реал
1
0
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