Нападающий «Ливерпуля» Салах забил гол после грубой ошибки голкипера «Реала» Куртуа

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал автором гола в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Он отличился на 14-й минуте первого тайма — 2:0.

Египетский форвард воспользовался грубой ошибкой голкипера мадридцев Тибо Куртуа. Бельгийский вратарь неудачно обработал мяв в своей штрафной, которой отскочил к Салаху. Форвард сразу же переправил его в ворота.

Отметим, что в моменте с первым голом в ворота «красных» Салах выступил в роли ассистента.