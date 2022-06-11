Салах: «Ливерпуль» заслуживал победить «Реал» в финале Лиги чемпионов. У нас было больше моментов»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал поражение от «Реала» (0:1) в финале Лиги чемпионов. По мнению 29-летнего египтянина, мерсисайдцы заслужили победу.

«Ливерпуль» заслуживал победить «Реал» в финале Лиги чемпионов, — приводит слова Салаха Marca. — У нас было больше моментов. У меня было два или три явных момента, но Куртуа сделал невероятные сэйвы. Это работа Тибо, для этого его и подписал мадридский клуб. Это был вечер вратаря».

Встреча проходила на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Единственный мяч в игре забил нападающий мадридского клуба Винисиус Жуниор.