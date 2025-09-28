Футбол
28 сентября, 20:47

Нападающий «Кайрата» Рикардиньо рассказал о звездных партнерах в его карьере

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Кайрата» Рикардиньо перед матчем против «Реала» в Лиге чемпионов ответил на вопрос о самых звездных партнерах в своей карьере.

«Да, в моей карьере было много звездных партнёров, но я бы хотел особенно выделить Дугласа Косту и Рафинью, который раньше был защитником «Баварии». Например, Рафинья — это очень веселый в жизни человек, и он очень любит пошутить. Дуглас Коста — это очень сильный игрок», — цитирует Рикардиньо Legalbet.kz.

«Кайрат» дома сыграет с «Реалом» во вторник, 30 сентября. Начало — в 19.45 по московскому времени.

Источник: Legalbet.kz
