Нападающий «Кайрата» Рикардиньо рассказал о звездных партнерах в его карьере
Нападающий «Кайрата» Рикардиньо перед матчем против «Реала» в Лиге чемпионов ответил на вопрос о самых звездных партнерах в своей карьере.
«Да, в моей карьере было много звездных партнёров, но я бы хотел особенно выделить Дугласа Косту и Рафинью, который раньше был защитником «Баварии». Например, Рафинья — это очень веселый в жизни человек, и он очень любит пошутить. Дуглас Коста — это очень сильный игрок», — цитирует Рикардиньо Legalbet.kz.
«Кайрат» дома сыграет с «Реалом» во вторник, 30 сентября. Начало — в 19.45 по московскому времени.
Источник: Legalbet.kz
