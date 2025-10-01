Сатпаев: «Хотели получить удовольствие от игры против «Реала» максимально»

Нападающий «Кайрата» Дастан Сатпаев прокомментировал поражение от «Реала» (0:5) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

— Конечно, мы понимали, что соперник выше нас в классе, поэтому просто старались играть, так скажем, в кайф и хотели получить удовольствие от игры максимально, — сказал Сатпаев в эфире Okko. — И спасибо «Реалу» за такую хорошую игру, показали нам хороший уровень, мы удивились и увидели куда расти дальше. Вся их линия обороны имеет большой опыт, поэтому против всех было сложно играть.

— Какого матча из тех, которые вам предстоят в Лиге чемпионов, ждете больше всего? Есть такой?

— Конечно, это самые знаменитые соперники. Это «Арсенал» и «Интер». А так, в общем, все игры в Лиге Чемпионов для нас — это новый вызов, новый опыт. И мы все их ждем с удовольствием. Поэтому будем готовиться и становиться сильнее.

«Реал» набрал 6 очков и идет на втором месте в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Кайрат» после двух поражений — последний.

В 3-м туре испанская команда сыграет против «Ювентуса» (22 октября), а «Кайрат» сыграет против «Пафоса» (21 октября).