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Нападающий «Интера» Корреа пропустит матч Лиги чемпионов c «Реалом»

14:37
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Нападающий «Интера» Хоакин Корреа пропустит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов c «Реалом», сообщает Football Italia со ссылкой на пресс-службу миланского клуба.

По информации источника, 27-летний аргентинец испытывает мышечное напряжение сгибателей бедра.

Напомним, что нападающий получил травму во встрече 16-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (3:0). Корреа был заменен на 59-й минуте игры на форварда Алексиса Санчеса.

Матч «Реал» — «Интер» состоится 7 декабря. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Группа D
07 дек, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Интер

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