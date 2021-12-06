Нападающий «Интера» Корреа пропустит матч Лиги чемпионов c «Реалом»

Нападающий «Интера» Хоакин Корреа пропустит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов c «Реалом», сообщает Football Italia со ссылкой на пресс-службу миланского клуба.

По информации источника, 27-летний аргентинец испытывает мышечное напряжение сгибателей бедра.

Напомним, что нападающий получил травму во встрече 16-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (3:0). Корреа был заменен на 59-й минуте игры на форварда Алексиса Санчеса.

Матч «Реал» — «Интер» состоится 7 декабря. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.