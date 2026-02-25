25 февраля, 06:59

Нападающий «Брюгге» Трезольди: «В прошлом году я играл во втором дивизионе Германии, а сейчас — в Лиге чемпионов»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Брюгге» Николо Трезольди прокомментировал поражение от «Атлетико» (1:4) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.

«Мы провели очень хороший первый тайм, и для меня лично это был потрясающий опыт. В прошлом году я играл во втором дивизионе Германии, а сейчас — в Лиге чемпионов перед почти 70 тысячами болельщиков. Наша команда многому научилась», — приводит слова Трезольди официальный сайт УЕФА.

Ранее 21-летний форвард выступал за «Ганновер», воспитанником которого он является.

Первый матч между командами завершился со счетом 3:3. В 1/8 финала турнира мадридский клуб встретится с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом».

Лига чемпионов. Стыковые матчи.
24 февраля, 20:45. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
4:1
Брюгге
Нападающий &laquo;Атлетико&raquo; Александр Серлот забивает свой третий гол в&nbsp;ворота &laquo;Брюгге&raquo;.Хет-трик Серлота, достойное поражение «Карабаха» и английский рекорд. Главное в ЛЧ за пределами триумфа «Буде-Глимт»

Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI века
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
