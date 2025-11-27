Кейн: «Поражение от «Арсенала» — первое для «Баварии» в сезоне. Мы не собираемся паниковать»

Форвард «Баварии» Харри Кейн подвел итоги матча против «Арсенала»(1:3) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Это была тяжелая игра, как мы и ожидали. В первом тайме была хорошая и равная борьба, а во втором нам не хватило интенсивности, мы проиграли слишком много единоборств.

Это наше первое поражение в сезоне. Мы не собираемся паниковать из-за этого, но обязательно извлечем урок. Я уверен, что мы еще встретимся с «Арсеналом» на более поздних стадиях Лиги чемпионов», — приводит слова Кейна Goal.

«Арсенал» одержал пятую победу подряд в Лиге чемпионов-2025/26. Лондонцы с 15 очками лидируют в таблице общего этапа. В следующем матче «канониры» сыграют в гостях с «Брюгге».

«Бавария» с 12 очками — на 4-й строчке. Мюнхенцы в следующей игре примут «Спортинг».