Травмированный Рафинья поддержал «Барселону» перед ответным матчем с «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Рафинья обратился к команде перед ответным четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Атлетико».

Игра пройдет во вторник на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде и начнется в 22.00 по московскому времени.

В марте 29-летний бразилец получил травму подколенного сухожилия в товарищеском матче за сборную Бразилии против Франции (1:2).

«Где бы ни находилась «Барселона», будем бороться за победу до конца», — написал Рафинья в своих соцсетях.

Первый матч команд в Каталонии завершился победой «Атлетико» со счетом 2:0.

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