Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

14 апреля, 21:49

Травмированный Рафинья поддержал «Барселону» перед ответным матчем с «Атлетико»

Алина Савинова

Нападающий «Барселоны» Рафинья обратился к команде перед ответным четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Атлетико».

Игра пройдет во вторник на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде и начнется в 22.00 по московскому времени.

В марте 29-летний бразилец получил травму подколенного сухожилия в товарищеском матче за сборную Бразилии против Франции (1:2).

«Где бы ни находилась «Барселона», будем бороться за победу до конца», — написал Рафинья в своих соцсетях.

Первый матч команд в Каталонии завершился победой «Атлетико» со счетом 2:0.

&laquo;Атлетико&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo;: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов 14&nbsp;апреля 2026 года.«Атлетико» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Барселона
Читайте также
София Позднякова впервые стала мамой
Соболеву грозит дисквалификация, Адамов готов уйти, а тема с Тюкавиным еще не закрыта. Что происходить в «Зените» перед стартом нового сезона РПЛ
Капитан «Спартака» Зобнин развелся с супругой Раминой после 14 лет брака
Актера Дмитрия Поднозова кремируют
Politico отметила уныние в ЕС из-за неспособности согласовать санкции против РФ
Минпросвещения организовало возврат денег за коммерческие путевки в «Артек»
Популярное видео
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Материалы сюжета: Лига чемпионов, плей-офф: путь от стыкового раунда до финального матча
Перес намерен подписать Майкла Олисе из «Баварии»
Сафонов образца этого сезона против Доннаруммы прошлого. Кто выступил лучше?
Кроос: «Энрике заменил Дембеле, своего лучшего игрока, на 65-й минуте полуфинала ЛЧ и никто не протестовал»
Дюгарри раскритиковал тренера «ПСЖ» Энрике за тактику с выносом Сафоновым мячей в аут
Сафонов о выходе «ПСЖ» в финал ЛЧ: «Рад быть частью результата, влиять на игру напрямую»
Сафонов: «Остался один шаг до трофея. Увидимся в Будапеште, Лига чемпионов»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ливерпуль» — «ПСЖ»: началась прямая трансляция матча Лиги чемпионов

«Атлетико» — «Барселона»: Ямаль забил на четвертой минуте
Новости
RSS RSS
Все новости