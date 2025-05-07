Сака — об ответном матче с «ПСЖ»: «Ничего еще не окончено. Главное — сохранять спокойствие»

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака считает важным сохранять спокойствие перед ответным матчем с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Думаю, важно сохранять спокойствие, но мы знаем, что нам предстоит подняться на новый уровень, и мы намерены показать это в Париже. Уверен, что мы сможем изменить ситуацию. Конечно, мы немного расстроены и разочарованы в себе. Но, как я уже сказал, самое главное — сохранять спокойствие. Ничего еще не закончено», — приводит Sky Sports слова футболиста.

Первый матч команд завершился победой «ПСЖ» со счетом 1:0. Ответная игра состоится в среду, 7 мая, и начнется в 22.00 по московскому времени.