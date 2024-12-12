Сака о дубле в матче с «Монако»: «Хаверц помешал моему хет-трику»

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал последний гол в матче с «Монако» (3:0) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Кай помешал этому, но не волнуйтесь, [хет-трик] уже на подходе. Он уже в пути (смеется)», — цитирует игрока ESPN.

В эпизоде с третьим голом мяч залетел в ворота монегасков после удара Сака, отскочив от ноги Хаверца.

«Арсенал» набрал 13 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. «Монако» опустился на 16-ю строчку — 10 очков.