Дзюба — о Лиге чемпионов: «На бумаге более мощно смотрится «Барселона». Не верю, что победит «ПСЖ»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился мыслями о решающих матчах Лиги чемпионов.

36-летний футболист признался, что болел за «Реал» и расстроился их вылету.

«Теперь мне все равно, кто выиграет. Остались очень интересные схватки: «Интер» — «Барселона» и «ПСЖ» — «Арсенал». Пусть победит достойнейший, но я не верю, что это будет «ПСЖ», если честно. У них нет прямо таких, кто может решить. Понятно, что сейчас там выделяются Дембеле и Барколя, также многое будет зависеть от Доннаруммы. Вот с «Ливерпулем» он их вытащил. Много нюансов, но на бумаге как будто более мощно смотрится «Барселона». «Арсенал» же больше вышел за счет двух сумасшедших штрафных», — цитирует Дзюбу Odds.ru.

Во вторник состоится первый матч между «Арсеналом» и «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов. «Барселона» и «Интер» сыграют в среду. Финал турнира запланирован на 31 мая.