Нападающему «Галатасарая» Гюлю прооперировали нос после травмы в матче ЛЧ

Нападающий «Галатасарая» Дениз Гюль перенес операцию на носу после травмы, полученной в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Астон Виллы» (1:0).

«С участием специалистов по пластической хирургии и отоларингологии Гюлю была проведена операция. Мы желаем скорейшего выздоровления нашему игроку, состояние которого будет ежедневно отслеживаться нашей медицинской командой», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Гюль стал автором единственного гола во встрече. В эпизоде с забитым мячом нападающий «Астон Виллы» Николас Джексон ударил соперника ногой по лицу. Гюль смог продолжить игру с фиксирующей повязкой. Позднее у футболиста диагностировали обширное повреждение кожи носа и перелом.