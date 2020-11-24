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Нападающего «Брюгге» выгнали из клубного автобуса и исключили из заявки на игру с «Боруссией»

18:32
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Нападающий «Брюгге» Эммануэл Деннис исключен из заявки на матч группового турнира Лиги чемпионов против «Боруссии» из Дортмунда, сообщает The Sun. Футболист оказался в центре скандала перед игрой: его выгнали из клубного автобуса. Нигериец устроил скандал из-за того, что ему не дали сесть туда, куда он хотел.

Тренер бельгийцев Филипп Клеман подтвердил, что у Денниса нет травмы, и в заявку он не попал по дисциплинарным причинам.

В нынешнем сезоне 23-летний Деннис провел 10 матчей, забил 1 гол и сделал 2 передачи в составе «Брюгге».

«Брюгге» и «Боруссия» — соперники «Зенита» по групповому турниру Лиги чемпионов.

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