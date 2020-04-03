Агентство Associated Press, ссылаясь на письмо, подписанное УЕФА, Ассоциацией европейских клубов и Ассоциацией европейских лиг и отправленное всем их членам, опубликовало важную информацию.

Футбольные власти намекнули на нежелательность досрочного прекращения внутренних соревнований.

«Поскольку участие в клубных турнирах УЕФА определяется в соответствии со спортивными результатами, достигнутыми после окончания полноценного внутреннего соревнования, его преждевременное завершение поставит под сомнение выполнение такого условия», — говорится в письме.

Иными словами, речь идет о том, что участники еврокубков определяются по итогам полностью завершенных чемпионатов и розыгрышей Кубка. Обращение УЕФА и двух ассоциаций появилось после того, как бельгийская лига объявила, что турнир доигран не будет.

«Мы уверены, что футбол возобновится в следующие месяцы — на условиях, которые определят местные власти. И мы считаем, что любое решение об отказе от проведения внутренних соревнований на этом этапе выглядит преждевременным и неоправданным», — подчеркивается в письме. (Александр Бобров)