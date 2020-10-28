Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер после победы над «Локомотивом» во 2-м туре Лиги чемпионов (2:1) отметил, что игра получилась тяжелой. Также он добавил, что в составе российской команды быстрые игроки.

— Мы довольны результатом, — цитирует пресс-служба клуба Нойера. — Это был тяжелый матч. Нам пришлось сделать много для того, чтобы взять три очка. «Локомотив» играл хорошо, они компактно располагались. У нас было несколько моментов, мы могли все решать намного раньше. После 1:1 мы были немного растеряны. В целом мы довольны, в том числе и тем, как нам удалось вернуться в игру. Мы верим в себя, в дух команды. В целом наш игровой стиль заключается в том, чтобы располагаться как можно выше и атаковать соперника на его половине поля. Мы играли против быстрых футболистов и то, что они могут что-то создать, совершенно нормально.