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«Нам пришлось сделать много, чтобы взять три очка». Нойер — о победе над «Локомотивом»

07:27
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер после победы над «Локомотивом» во 2-м туре Лиги чемпионов (2:1) отметил, что игра получилась тяжелой. Также он добавил, что в составе российской команды быстрые игроки.

— Мы довольны результатом, — цитирует пресс-служба клуба Нойера. — Это был тяжелый матч. Нам пришлось сделать много для того, чтобы взять три очка. «Локомотив» играл хорошо, они компактно располагались. У нас было несколько моментов, мы могли все решать намного раньше. После 1:1 мы были немного растеряны. В целом мы довольны, в том числе и тем, как нам удалось вернуться в игру. Мы верим в себя, в дух команды. В целом наш игровой стиль заключается в том, чтобы располагаться как можно выше и атаковать соперника на его половине поля. Мы играли против быстрых футболистов и то, что они могут что-то создать, совершенно нормально.

Локомотив — Бавария

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/10/stimmen-zum-spiel-in-der-champions-league-lokomotive-moskau---fc-bayern

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