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«Нам нужно показать то же, что и в эль-класико». Зидан — о матче с «Боруссией»

03:13
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха вспомнил про игру, показанную в эль-класико.

— Наша игра в эль-класико — это именно то, что нам нужно показать и завтра, — цитирует пресс-служба УЕФА Зидана. — Мы отлично играли, боролись как команда, и самое главное — мы постараемся сделать то то завтра. Нам нужно повторить то, что мы показали в эти выходные.

Мы знаем ситуацию, которая сложилась перед нашей второй игрой Лиги чемпионов. Мы должны сохранять концентрацию все 90 минут, бороться и сражаться. Будет сложный матч. Нам надо сосредоточиться на том, что мы делаем на поле.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029400--monchengladbach-vs-real-madrid/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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