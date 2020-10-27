Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха вспомнил про игру, показанную в эль-класико.

— Наша игра в эль-класико — это именно то, что нам нужно показать и завтра, — цитирует пресс-служба УЕФА Зидана. — Мы отлично играли, боролись как команда, и самое главное — мы постараемся сделать то то завтра. Нам нужно повторить то, что мы показали в эти выходные.

Мы знаем ситуацию, которая сложилась перед нашей второй игрой Лиги чемпионов. Мы должны сохранять концентрацию все 90 минут, бороться и сражаться. Будет сложный матч. Нам надо сосредоточиться на том, что мы делаем на поле.