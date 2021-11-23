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«Нам нечего терять, но мы можем многое выиграть». Тренер «Вольфсбурга» — о матче с «Севильей»

05:02
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Главный тренер «Вольфсбурга» Флориан Кофельдт поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Севильи».

«Севилья» играет очень интенсивно и сильно без мяча, что немного нетипично для испанской команды. Они умеют быстро возвращаться назад, поэтому у нас не будет много возможностей для контратак. Вместо этого мы должны систематически их проходить.

После нашей домашней победы над «Зальцбургом» у всех команд в этой группе есть шансы. У нас не лучшая стартовая позиция, но наша судьба по-прежнему в наших собственных руках, и это очень хорошо. Нам нечего терять, но мы можем многое выиграть», — приводит слова Кофельдта официальный сайт УЕФА.

Матч «Севилья» — «Вольфсбург» пройдет 23 ноября и начнется в 23:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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