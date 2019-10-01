Накануне матча с «Локомотивом» полузащитника «Атлетико» Партея ограбили
12:18
Дом полузащитника «Атлетико» Томаса Партея в пригороде Мадрида ограбили, сообщает COPE.
Это произошло 30 сентября, когда в доме находилась только домработница семьи футболиста.
Матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» состоится 1 октября в 22.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 3718Все опросы
Как завершится матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико»?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...