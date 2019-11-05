Нагельсманна спросили о Доменико Тедеско и матче «Спартака» с «Зенитом»
5 ноября 2019, 23:30
Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн прокомментировал итог матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита» (2:0). Среди прочего его спросили про главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
— Как вы оцените игру Забитцера?
— Забитцер все время играет хорошо. Несмотря на большое количество матчей, он может ускоряться. Его выделяет опасность перед воротами, хотя не всегда все удается. Ему не всегда удается.
— 1 декабря «Зенит» играет со «Спартаком», в котором работает ваш бывший однокурсник Доменико Тедеско. Что вы ему ответите о «Зените», если он позвонит вам?
— Если он позвонит, тогда я скажу это ему лично. (Гоша Чернов)
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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