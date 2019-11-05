Нагельсманна спросили о Доменико Тедеско и матче «Спартака» с «Зенитом»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн прокомментировал итог матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита» (2:0). Среди прочего его спросили про главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

— Как вы оцените игру Забитцера?

— Забитцер все время играет хорошо. Несмотря на большое количество матчей, он может ускоряться. Его выделяет опасность перед воротами, хотя не всегда все удается. Ему не всегда удается.

— 1 декабря «Зенит» играет со «Спартаком», в котором работает ваш бывший однокурсник Доменико Тедеско. Что вы ему ответите о «Зените», если он позвонит вам?

— Если он позвонит, тогда я скажу это ему лично. (Гоша Чернов)