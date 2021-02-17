Нагельсманн уверен, что «Лейпциг» способен соперничать с «Ливерпулем»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн после поражения от «Ливерпуля» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4) отметил, что его команда готова соперничать с «красными».

«Понятно, что теперь нам нужно забивать как минимум два гола. Но ответный поединок начнется со счета 0:0, и сегодня мы показали, что у нас есть все, чтобы соперничать с «Ливерпулем». В ответном матче нам нужно вновь продемонстрировать это и постараться не делать ошибок», — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.

Ответный матч «Ливерпуля» против «Лейпцига» состоится 10 марта в Англии.