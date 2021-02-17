Нагельсманн уверен, что «Лейпциг» способен соперничать с «Ливерпулем»
07:41
Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн после поражения от «Ливерпуля» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4) отметил, что его команда готова соперничать с «красными».
«Понятно, что теперь нам нужно забивать как минимум два гола. Но ответный поединок начнется со счета 0:0, и сегодня мы показали, что у нас есть все, чтобы соперничать с «Ливерпулем». В ответном матче нам нужно вновь продемонстрировать это и постараться не делать ошибок», — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.
Ответный матч «Ливерпуля» против «Лейпцига» состоится 10 марта в Англии.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029475--leipzig-vs-liverpool/
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