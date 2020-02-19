Нагельсманн побил рекорд Тедеско, став самым молодым тренером в плей-офф ЛЧ

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн стал самым молодым специалистом, руководящим командой в плей-офф Лиги чемпионов. В день сегодняшней встречи 1/8 финала против «Тоттенхэма» возраст немецкого специалиста составляет 32 года 211 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал нынешнему главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско, который выводил «Шальке» на матч с «Манчестер Сити» в прошлом сезоне в возрасте 33 лет 161 дня.