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Нагельсманн побил рекорд Тедеско, став самым молодым тренером в плей-офф ЛЧ

19 февраля 2020, 22:33
Юлиан Нагельсманн. Фото AFP
Юлиан Нагельсманн. Фото AFP
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Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн стал самым молодым специалистом, руководящим командой в плей-офф Лиги чемпионов. В день сегодняшней встречи 1/8 финала против «Тоттенхэма» возраст немецкого специалиста составляет 32 года 211 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал нынешнему главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско, который выводил «Шальке» на матч с «Манчестер Сити» в прошлом сезоне в возрасте 33 лет 161 дня.

Тоттенхэм — РБ Лейпциг

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