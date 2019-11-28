Нагельсманн считает, что «Лейпциг» заслуженно вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн после ничьей с «Бенфикой» (2:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов подвел итоги встречи, сообщает пресс-служба немецкой команды. «Лейпциг» проигрывал со счетом 0:2 «Бенфике» к 90-й минуте встречи. Дублем в концовке игры отметился полузащитник Эмиль Форсберг.

— Мы хорошо сыграли в первом тайме и имели много моментов, — сказал Нагельсманн. — Но, в отличие от последних нескольких матчей, нам не удалось их конвертировать в голы. Мы нашли дополнительные силы и смогли сравнять счет в конце матча. Считаю, что «Лейпциг» заслужил выйти в плей-офф ЛЧ. Для некоторых игроков сбылась мечта. Часть из них выступала в низших дивизионах Германии... Теперь наша цель — закончить на первом месте в группе.

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