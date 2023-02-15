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Нагельсманн: «Не ожидали, что «ПСЖ» будет столь пассивен»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Юлиан Нагельсманн.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы очень здорово провели первые 25 минут. Даже удивились тому, сколько времени владели мячом. Не ожидали, что «ПСЖ» будет столь пассивен. Первый тайм получился отличным. Нам удался старт второй половины, после чего в игре восстановился баланс. Впрочем, оба раза, когда соперник нам остро угрожал, там был офсайд», — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта на «Альянц-Арене». Начало — в 23.00 по московскому времени.

&laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Килиан Мбаппе. «ПСЖ» — «Бавария»: Мбаппе забил два, Коман — один. Но победили немцы
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036583--paris-vs-bayern/
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