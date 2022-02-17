Юлиан Нагельсманн: «Когда сравниваешь счет так поздно, ничью тоже можно принять»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн считает, что матч с «Зальцбургом» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов получился интересным. Мюнхенцы сравняли счет на 90-й минуте благодаря голу Кингсли Комана.

«Матч получился интересным. Мы точно заслужили это очко. Оказали серьезное давление и заперли «Зальцбург» на его половине поля. Конечно, хотелось бы победить, но когда сравниваешь счет так поздно, ничью тоже можно принять.

Во втором тайме мы заиграли лучше. В первой половине были ошибки. Правый край обороны работал не лучшим образом. Первый тайм совсем не удался", — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.

Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене. Начало матча — 23.00 по московскому времени.