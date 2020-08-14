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Нагельсманн побил рекорд Дешама в Лиге чемпионов

13:15
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Главный тренер «Лейпциг» Юлиан Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории Лиги чемпионов, который довел команду до полуфинала турнира, сообщает портал Squawka.

Немцу — 33 года и 21 день. До этого рекорд принадлежал Дидье Дешаму, который в сезоне-2003/04 вместе с «Монако» дошел до 1/2 финала в возрасте 35 лет и семи месяцев.

В полуфинале «Лейпциг» встретится с «ПСЖ». Матч состоится 18 августа, начало — в 22.00 по московскому времени.

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