Нагельсманн отметил, что победа над «Зенитом» увеличит шансы «Лейпцига» на плей-офф

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн накануне матча группового турнира Лиги чемпионов с «Зенитом» отметил, что победа в этой встрече увеличит надежды команды на выход в плей-офф.

— «Зенит» имеет четкую структуру, особенно когда дело доходит до игры с мячом, — приводит пресс-служба клуба слова Нагельсманна. — Им нравится играть широко и полагаться на фланги. «Зенит» очень хорош в комбинированной игре, иногда они защищаются с очень высокой линии.

Конечно, завтрашняя победа значительно увеличит наши надежды на выход в плей-офф, просто потому, что осталось только четыре игры в группе. Если мы будем играть хорошо, у нас будут хорошие шансы на победу.

Матч «Лейпциг» — «Зенит» состоится 23 октября и начнется в 19.55 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

? Coach Julian #Nagelsmann: «@zenit_spb hat eine klare Struktur, vor allem was das Spiel mit dem Ball angeht. Sie agieren viel ?ber au?en und setzen auf Flanken. #Zenit ist sehr gut im Kombinationsspiel, verteidigt teilweise sehr hoch.»#RBLZEN #UCL pic.twitter.com/kIG8vPLwiD — RB Leipzig (@DieRotenBullen) October 22, 2019

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