Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Нагельсманн отметил, что победа над «Зенитом» увеличит шансы «Лейпцига» на плей-офф

22 октября 2019, 18:12
Теги:

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн накануне матча группового турнира Лиги чемпионов с «Зенитом» отметил, что победа в этой встрече увеличит надежды команды на выход в плей-офф.

— «Зенит» имеет четкую структуру, особенно когда дело доходит до игры с мячом, — приводит пресс-служба клуба слова Нагельсманна. — Им нравится играть широко и полагаться на фланги. «Зенит» очень хорош в комбинированной игре, иногда они защищаются с очень высокой линии.

Конечно, завтрашняя победа значительно увеличит наши надежды на выход в плей-офф, просто потому, что осталось только четыре игры в группе. Если мы будем играть хорошо, у нас будут хорошие шансы на победу.

Матч «Лейпциг» — «Зенит» состоится 23 октября и начнется в 19.55 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

РБ Лейпциг — Зенит

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей

Опрос

проголосовало: 1806
Все опросы
Как закончится матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Зенит»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир